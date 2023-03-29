بعد توليه رئاسة حكومة اسكتلندا.. حمزة يوسف يوثّق أول ليلة مع عائلته في "بيوت هاوس"

وثّق رئيس حكومة #اسكتلندا الجديد حمزة يوسف؛ أول ليلة يقضيها مع عائلته في مقر رئاسة الحكومة "بيوت هاوس" عقب توليه المنصب.
ونشر يوسف؛ تغريدة على حسابه في تويتر، موثّقة بالصور لوجوده بين أسرته، وأدائه الصلاة داخل مقر الحكومة.
ودخل حمزة يوسف التاريخ، باعتباره أول رئيس مسلم يتولى ويعتلي هذا المنصب في اسكتلندا، وأوروبا الغربية بشكلٍ عام، حيث انتخب الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا حمزة يوسف؛ زعيماً جديداً له، ليكتب التاريخ أول زعيم مسلم لبلد غربي.
ويبلغ حمزة يوسف من العمر 37 عاماً، وهو ابن لأبوين مهاجرين من جنوب آسيا وأول شخص ملوّن، كما تمّ وصفه بوسائل الإعلام، يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا.