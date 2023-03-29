بعد توليه رئاسة حكومة اسكتلندا.. حمزة يوسف يوثّق أول ليلة مع عائلته في "بيوت هاوس"

ودخل حمزة يوسف التاريخ، باعتباره أول رئيس مسلم يتولى ويعتلي هذا المنصب في اسكتلندا، وأوروبا الغربية بشكلٍ عام، حيث انتخب الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا حمزة يوسف؛ زعيماً جديداً له، ليكتب التاريخ أول زعيم مسلم لبلد غربي.