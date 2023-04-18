فيديو.. ما قصة القلائد الخشبية التي يرتديها رجال "حميدتي" في معارك السودان؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثيرًا للجدل، من الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، حيث ظهرت مشاهد لأشياء تبدو وكأنها قلائد خشبية، يعلقها بعض جنود الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".
وتحت عنوان "ما قصة هذه القلائد؟" يقول تقرير لقناة "العربية"، تعرف هذه القلائد بـ"الحجابات" في السودان.
ونشرت وكالة "رويترز" تقريرًا عام 2011، تحدثت فيه عن هذه "التمائم" و"الحجابات".
وحسب "رويترز": خلال حرب دارفور، كان بعض المسلحين في السودان يؤمنون أن هذه "التمائم" و"الحجابات" توفر لهم حماية من الرصاص، حسب بعض المعتقدات السائدة هناك.
وحسب "العربية"، عادت هذه الحجابات وظهرت في الاشتباكات الحالية بالسودان.