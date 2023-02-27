بالفيديو.. لقطات تظهر دمارًا كبيرًا من جراء الأعاصير في أوكلاهوما وكانساس

وقالت الشرطة في نورمان بولاية أوكلاهوما إن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم جراء العواصف التي اجتاحت المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 128 ألف نسمة، وأماكن قريبة منها في حوالي ال ساعة11 مساء بالتوقيت المحلي الأحد، وفقًا لسكاي نيوز عربية.