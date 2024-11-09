بعد نقاشات وجدال واسع.. "ويكيبيديا" تصف حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية"

وتوجد 3 موضوعات مشتركة في تلك التعريفات: "يجب أن يكون العنف أو أي إجراء آخر متعمدًا ومنظمًا ومستمرًّا وواسع النطاق"، والفظائع انتقائية لمجموعة مميزة، و"يتخذ الجاني خطواتٍ لمنع المجموعة من البقاء أو التكاثر في منطقة معينة". وينظر إلى الإبادة الجماعية على أنها قمة الإجرام، وهي أسوأ من الفظائع الأخرى التي تؤدي إلى نفس القدر من الموت والدمار بين المدنيين؛ بحسب صفحة ويكيبيديا.