دراسة أمريكية: للإجازة دور مهم للإبداع في العمل والنجاح بشكل أكبر

خبيرة التنمية البشرية وإعداد القادة، مروة كرور أكدت أنه ليس على أي وظيفة أن ترتكز على الفرد بل على الجماعة؛ لكونها مدربة ومهيأة لتغطية الغيابات في جميع الحالات، وعلى الفرد الاهتمام بعافيته النفسية كما يهتم بصحته النفسية، فالعافية النفسية ترتكز على التعريف بالذات خارج نطاق المؤسسة التي يعمل بها من خلال علاقاته وشخصيته، ولا يجب اختزال الذات في العمل خاصة في المراحل العمرية الأولى.