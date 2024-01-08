هل تتلاشى مواقع التواصل؟ سيناريوهات "المراقبة والتجربة السلبية والذكاء الاصطناعي"

للاستجابة لهذا التراجع، تشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الشركات، التي تملك هذه المواقع الاجتماعية، باتت تستثمر أكثر في "التجارب الخاصة" للمستخدمين، من خلال تشجيعهم على مشاركة تفاصيل حياتهم مع الأشخاص المقربين منهم فقط، كما هو الحال مع ميزة "Close Friends" على إنستغرام.