المغرب.. السجن لرجل ادعى وجود قنبلة لتأخير إقلاع طائرته

وتعود تفاصيل القضية -بحسب موقع "صوت المغرب"- إلى بداية شهر يوليو الجاري، حينما عَمِدَ المهاجر المغربي، إلى الإبلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة ستقلع من مطار مدينة فاس نحو بلد إقامته، بعدما تأخر عن الوصول إلى الرحلة.