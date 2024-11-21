ربما دُفن أثناء الحرب العالمية الثانية.. جاء لإصلاح أنابيب الصرف فعثر على كنز قيمته 2.4 مليون دولار

في النمسا، يتم تقسيم الكنوز من هذا النوع بالتساوي بين من يجدها ومالك العقار، وهذا يعني أن السباك قد يحصل على مبلغ مذهل قدره 1.3 مليون دولار، حسب "سكاي نيوز عربية".