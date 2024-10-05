القضاء الفرنسي ينظر في طلب إفراج مشروط عن أقدم سجين عربي في العالم

ويضيف التقرير: "أُوقف في ليون في 24 أكتوبر 1984، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين، الأمريكي تشارلز راي، والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984".