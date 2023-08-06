بسبب "حرارة الطقس".. هذا ما حدث لقطار شحن في مولدوفا

قال جهاز السكك الحديدية في مولدوفا: إن ست عربات حبوب في قطار مكون من 61 عربة كان متجهًا إلى ميناء نهري في أوكرانيا، خرجت عن مسارها، السبت، بعدما أضعفت درجات الحرارة الشديدة القضبان.