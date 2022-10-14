رفض المثول لتحقيق اقتحام الكابيتول.. "ترامب" لـ"الكونجرس": مهزلة واحتيال!

ويواصل "ترامب" الإصرار على تجريده من فوزه في عام 2020 على الرغم من عدم إثبات أي شيء في دعاوى قضائية متعددة، وأرسل الرئيس السابق إلى تسعة أعضاء من اللجنة التي تضم سبعة ديمقراطيين، واثنين من الجمهوريين، قائمة الانتهاكات التي يزعم أنها ارتكبت في خمس ولايات لعبت دورًا رئيسيًّا في فوز جو بايدن.