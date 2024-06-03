كأنها شجرة تحمل الموت.. شاهد ما فعله ثعبان عملاق في حديقة منزل بأستراليا

تخيل أن تفتح نافذة منزلك فتفاجأ بهذا المشهد المرعب، ثعبان عملاق يتدلى من سطح المنزل كأنه شجرة للموت، قابضًا على طائر ضخم، ويلتف حوله استعدادًا لابتلاعه، هذا ما حدث في أستراليا.
وتقول صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، إن الخروج لمشاهدة الثعابين في البرية شيء، والعثور عليها في منزلك دون دعوة، شيء آخر تمامًا.
ويظهر الفيديو الذي تم التقاطه من داخل منزل أحد الأشخاص، ثعبانًا عملاقًا يتدلى من سطح المنزل، قابضًا على طائر ضخم، ويلتف الثعبان حول الطائر يسحقه حتى الموت استعدادا لابتلاعه.
وحسب الصحيفة، فإن هذا المنظر المرعب هو آخر شيء تتوقع رؤيته عند تفتح ستائرك لتطل على حديقة منزلك وتستعد لمشاهدة أشجار تحمل الحياة وليس الموت، وربما تكون قيمة الصدمة هذه هي ما جعل الفيديو ينتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تمت مشاركة الفيديو في 31 مايو، على صفحة " نيتشر از أميزينغ"، وحصد 32.4 مليون مشاهدة ، في أربعة أيام، مع الكثير من التعليقات، حيث كتب أحد المستخدمين، معبرا عن خوفه: "أشعر أنه من الأفضل لي البقاء بعيدا عن البلاد"، وقال ثالث مازحا: "مجرد يوم عادي آخر في أستراليا".