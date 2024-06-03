كأنها شجرة تحمل الموت.. شاهد ما فعله ثعبان عملاق في حديقة منزل بأستراليا

وقد تمت مشاركة الفيديو في 31 مايو، على صفحة " نيتشر از أميزينغ"، وحصد 32.4 مليون مشاهدة ، في أربعة أيام، مع الكثير من التعليقات، حيث كتب أحد المستخدمين، معبرا عن خوفه: "أشعر أنه من الأفضل لي البقاء بعيدا عن البلاد"، وقال ثالث مازحا: "مجرد يوم عادي آخر في أستراليا".