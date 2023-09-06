هرب العريس من حفل الزفاف.. شاهد ما فعله والده وصدم الجميع

وعلى الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة بسبب هروب العريس؛ فإن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية إندونيسية (1700 دولار) على الاستعدادات لحفل الزفاف، كان على ما يبدو همها الرئيسي؛ إذ يعتبر ذلك المبلغ بمثابة ثروة في تلك القرية الفقيرة، وبالتالي فإن خسارته كانت أمرًا غير وارد. ولهذا السبب قرر والد العريس التدخل وأن يحل مكان ابنه.