مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار في أتلانتا بالولايات المتحدة

وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن السلطات تبحث عن مسلح بعد إطلاق النار على عدة أشخاص في وسط مدينة أتلانتا بالقرب من مستشفى نورثسايد الطبي، لافتاً إلى أن المشتبه به معروف لديهم ولا يزال طليقاً.