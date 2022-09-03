العراق.. وجبة فلافل بمطعم شعبي ترسل 90 شخصًا للمستشفيات

سبب التسمم وأعراضه

وفي مستشفى قضاء المجر العام، تحدّث طبيب، فضَّل عدم ذكر اسمه، لموقع "سكاي نيوز عربية" عن أعراض التسمم التي بدت على المصابين؛ ومنها الغثيان والتقيؤ وألم في البطن وإسهال، لكنهم تلقّوا العلاج اللازم وخرج أغلبهم، وبقيت بعض الحالات لاستكمال العلاج.