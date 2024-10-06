ظاهرة فلكية نادرة.. مركز الختم الفلكي يتمكن من تصوير المذنب "تسوشينشان- أطلس" بسماء الإمارات

في ظاهرة فلكية نادرة، تَمكن فريق من مرصد الختم الفلكي من تصوير المذنب "تسوشينشان- أطلس" في وضح النهار من سماء الإمارات، باستخدام أحد تلسكوبات المرصد الكائن في صحراء الختم في أبو ظبي.
ويبلغ قُطر التلسكوب 102 ملم، وبُعده البؤري 714 ملم، وتم التصوير في الساعة 11 ظهرًا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد 06 أكتوبر 2024م.
وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، كان ارتفاع المذنب عن الأفق 60.8 درجة، وبُعده عن الشمس 11.9 درجة فقط. وتم استخدام مرشح أحمر 685 نانومتر، وتكديس 189 إطارًا للحصول على الصورة النهائية.
وكان التصوير عن طريق مدير المركز محمد عودة، ومرصد الختم الفلكي (M44). وتكوّن فريق المرصد من: سامح العشي، محمد مدلل، محمد قرعيش، أسامة غنام، أنس محمد، خلفان النعيمي.