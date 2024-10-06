ظاهرة فلكية نادرة.. مركز الختم الفلكي يتمكن من تصوير المذنب "تسوشينشان- أطلس" بسماء الإمارات

في ظاهرة فلكية نادرة، تَمكن فريق من مرصد الختم الفلكي من تصوير المذنب "تسوشينشان- أطلس" في وضح النهار من سماء الإمارات، باستخدام أحد تلسكوبات المرصد الكائن في صحراء الختم في أبو ظبي.