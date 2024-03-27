بالفيديو.. لحظة وقوع انفجارات في محطات صرف صحي بمصر

كشفت لقطات فيديو تم تداولها منذ قليل عن لحظات وقوع انفجارات في ثلاث محطات للصرف الصحي في ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيَي الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
ونشر موقع "القاهرة 24"، لقطات فيديو من الانفجارات التي تزامنت في ثلاث محطات صرف صحي؛ بالخانكة والمرج والخصوص، بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.
وأظهرت لقطات فيديو التقطتها كاميرا مراقبة، تصاعد كميات من الغاز والغبار، أعقبها انفجارات متوالية، فيما هرب المارة في الشارع القريب من المحطة، وبعدها أشتعل حريق، فيما أشار صوت إلى أن الانفجار وقع في منطقة الخصوص.
ونقل "القاهرة 24" عن مصدر بمحافظة القليوبية، أن تسريب غاز في خط صرف 1200 هو سبب حدوث انفجار في محطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة بمنطقة القلج، والمرتبطة بـ 3 محطات أخرى.
وأوضح المصدر أن شركات البترول تصرف في خطوط القاهرة الكبرى عبر الأنابيب، مشيرًا إلى أنه حدث اختلاط خطوط صرف بالمواد البترولية، مما أدى إلى تسريب وحريق بالمحطة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، وتم إعادة تشغيل المرحلة الثانية للمحطة.
وتبيّن أن "محطة الخصوص التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج، وعندما حدث تسريب في المحطة أثر على الباقي، وجارٍ الآن تشغيل 60% من المحطة".