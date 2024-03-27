بالفيديو.. لحظة وقوع انفجارات في محطات صرف صحي بمصر

وأوضح المصدر أن شركات البترول تصرف في خطوط القاهرة الكبرى عبر الأنابيب، مشيرًا إلى أنه حدث اختلاط خطوط صرف بالمواد البترولية، مما أدى إلى تسريب وحريق بالمحطة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، وتم إعادة تشغيل المرحلة الثانية للمحطة.