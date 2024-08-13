هل تأثرت مصر بزلزال سوريا والأردن؟ بيان رسمي يوضح حقيقة ما حدث

من جانبه، قال مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان: إن الزلزال الذي تم تسجيله شمال سوريا "يعد من الزلازل المحسوسة، ولكنه لا يشكل خطرًا كبيرًا على البنية التحتية".