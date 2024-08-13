هل تأثرت مصر بزلزال سوريا والأردن؟ بيان رسمي يوضح حقيقة ما حدث

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن البلاد "لم تتأثر" بالزلزال الذي ضرب سوريا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وشعر به السكان في الأردن ولبنان.
وحسب موقع "الحرة"، قال المعهد في بيان نشره عبر حسابه بفيسبوك إنه "لم يرد للمعهد ما يفيد حتى الآن بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات داخل مصر".
وليل الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات وسط سوريا، وشعر بها سكان مناطق عدة في لبنان؛ وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي في البلدين.
وقال رئيس المركز الوطني السوري للزلازل، رائد أحمد، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": إن "هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلًا".
وفي سياق متصل، كشف مدير صحة حماة السورية، ماهر يونس، عن وقوع "25 حالة إصابة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة من رضوض وكسور نتيجة التدافع والخروج غير المنظم، وحوالى 25 نتيجة الهلع والتوتر النفسي"؛ وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية" بأن "بعض سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولًا إلى الهرمل"، شعروا "بهزة أرضية خفيفة الساعة 11:56 قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء".
من جانبه، قال مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان: إن الزلزال الذي تم تسجيله شمال سوريا "يعد من الزلازل المحسوسة، ولكنه لا يشكل خطرًا كبيرًا على البنية التحتية".
وشعر بالزلزال سكان بعض مناطق العاصمة عمان، وشمال الأردن، دون تسجيل أي أثر له في المملكة؛ وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وفي السادس من فبراير عام 2023، أسفر زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب تركيا وسوريا قبيل الفجر، عن نحو 60 ألف قتيل.