بعد افتراس الروسي بالغردقة.. قرش يلتهم ذراع سيدة مصرية بجنوب سيناء

في واقعة جديدة التهمت سمكة قرش ذراع سيدة مصرية بأحد شواطئ مدينة دهب جنوب سيناء بالبحر الأحمر.
وتفصيلاً، تلقت السلطات المصرية بلاغًا بالتهام سمكة قرش ذراع سيدة مصرية، تدعى "ز.أ.م" 34 عامًا، خلال ارتيادها أحد الشواطئ بمدينة دهب. وعلى الفور تم نقل الضحية إلى المستشفى، وتبين افتراس القرش الذراع اليسرى للسيدة بالكامل.
ومن جانبها، أمرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإغلاق الشاطئ حيث وقع الحادث، ووجهت بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف، ومعرفة أسباب الهجوم، مؤكدة أنه تم اتخاذ قرار بغلق الشاطئ بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وفقًا لـ"العربية نت".
وذكرت أنه بمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها، وإجراء الإسعافات الفورية كافة لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أولاً بأول.
وكانت مدينة الغردقة في البحر الأحمر قد شهدت واقعة مماثلة في يونيو الماضي؛ إذ التهمت سمكة قرش سائحًا روسيًّا، وقتلته.
وتمكنت السلطات المصرية من ضبط سمكة القرش في منطقة بالقرب من شاطئ دريم.
وتبيَّن وفق المعلومات أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي، والتهمت السائح الروسي، وشطرت جسده نصفين، وتم استخراج نصف الجثة.
وقرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، غلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالاً حتى خليج أبو سومة جنوبًا لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ.
وقرر المحافظ عدم ممارسة أي أنشطة بحرية، مثل الصيد والغوص والتدريب على الغوص والسنوركل والألعاب المائية والباراشوت والكايت سيرف، لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ.
يُذكر أنه قبل عام أغلقت السلطات المصرية منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، وذلك غداة هجوم لسمكة قرش، أسفر عن مصرع سائحة نمساوية، كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.