بعد افتراس الروسي بالغردقة.. قرش يلتهم ذراع سيدة مصرية بجنوب سيناء

ومن جانبها، أمرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإغلاق الشاطئ حيث وقع الحادث، ووجهت بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف، ومعرفة أسباب الهجوم، مؤكدة أنه تم اتخاذ قرار بغلق الشاطئ بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وفقًا لـ"العربية نت".