دراسة سعودية: القلق والأرق يُضعفان مناعة الفتيات الجامعيات

كشفت دراسة سعودية حديثة، أجراها باحثون في جامعة طيبة ونُشرت في مجلة Frontiers in Immunology، أن القلق وقلة النوم قد يُضعفان خلايا المناعة الطبيعية "NK" في الجسم، والتي تُعد خط الدفاع الأول ضد العدوى والأورام.
وبيّنت الدراسة، التي شملت 60 طالبة جامعية تتراوح أعمارهن بين 17 و23 عامًا، أن المشكلات النفسية الشائعة مثل القلق والأرق تُقلل من عدد خلايا "القاتلة الطبيعية"، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
ووفق نتائج الاستبيانات، أبلغت 53% من الطالبات عن أعراض أرق، فيما عانت 75% من القلق، بينها 17% حالات متوسطة و13% حالات شديدة.
وأظهرت تحاليل الدم انخفاضًا ملحوظًا في عدد الخلايا القاتلة الطبيعية، لا سيما في نوعيها الرئيسيين: الخلايا السامة (CD16+CD56dim) والمنظمة (CD16+CD56high)، بالتزامن مع زيادة أعراض القلق والأرق.
وقالت الدكتورة ريناد الحموي، الأستاذ المساعد في علم المناعة بجامعة طيبة والمؤلف الرئيسي للدراسة: "انخفض عدد ونسبة الخلايا القاتلة الطبيعية الكلية وفروعها لدى الطالبات المصابات بالأرق، وكان الانخفاض أشد لدى من يعانين من القلق"، مؤكدة أن شدة الأعراض تزيد من هذا التأثير.
وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض عدد هذه الخلايا قد يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي، مما يعزز احتمالات الإصابة بالالتهابات، والسرطان، واضطرابات نفسية مثل الاكتئاب.
ونوّهت الدراسة إلى أن من أبرز قيودها اقتصار العينة على الإناث ضمن فئة عمرية محددة، ما يستدعي إجراء أبحاث أوسع مستقبلًا، إلى جانب التوصية بتعديلات نمط الحياة كالرياضة والنظام الغذائي لتعزيز وظائف الجهاز المناعي.
وأكدت الحموي أن "هذه التأثيرات تُؤثر سلبًا على الصحة العامة ونوعية الحياة، ويجب عدم إغفالها".