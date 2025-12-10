دراسة سعودية: القلق والأرق يُضعفان مناعة الفتيات الجامعيات

وقالت الدكتورة ريناد الحموي، الأستاذ المساعد في علم المناعة بجامعة طيبة والمؤلف الرئيسي للدراسة: "انخفض عدد ونسبة الخلايا القاتلة الطبيعية الكلية وفروعها لدى الطالبات المصابات بالأرق، وكان الانخفاض أشد لدى من يعانين من القلق"، مؤكدة أن شدة الأعراض تزيد من هذا التأثير.