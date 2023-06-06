صديقان لم يفترقا.. قَتَله الحزن وهو يجهّز قبر صديقه فدفن بجواره

ونقل الموقع عن حسن الجابري، شاهد عيان من قرية طهما بالعياط؛ أن المتوفى الأول يدعى درويش عبدالتواب، وقد لَقِيَ حتفه حينما اصطدمت دراجته النارية بسيارة في مدينة البدرشين القريبة من العياط.