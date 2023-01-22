فحص روتيني ينتهي بقيصرية عاجلة للأم.. فيديو مولود برازيلي لفَت أنظار العالم

وسجل الطفل رقمًا قياسيًّا جديدًا في الولاية، تم تحديثه آخر مرة عام 2011، من قِبَل صبي يزن حوالى 5.8 كيلوغرامات، ويبلغ طوله نحو 54 سنتيمترًا؛ إلا أن "أنغرسون" لم يكسر الرقم القياسي الوطني الذي سجله أديميلتون دوس سانتوس، المولود عام 2005 ووزنه 8 كيلوغرامات.