بالفيديو.. جنون ينتاب خيولًا للجيش البريطاني بلندن مصطدمة بالمركبات وموقعة مصابين

تسبّبت خيول شوهدت تركض في وسط لندن، الأربعاء، في حالة من البلبلة، واصطدمت بمركبات، وسط ذهول المارة، ثم تمكنت السلطات من السيطرة عليها.
وبحسب "سكاي نيوز عربية": أسفرت هذه الحالة للخيول التابعة للجيش البريطاني عن إصابة 4 أشخاص على الأقل بجروح.
وأظهر مقطع فيديو على منصة "إكس" حصانَيْن يحمل كل منهما سرجًا ولجامًا؛ أحدهما أبيض ومضرج بالدماء، والآخر أسود، يركضان بسرعة كبيرة على إحدى الجادات، ويتجاوزان دراجة "سكوتر"، ويبدوان للحظة يصطدمان بسيارة أجرة بعد تجاوزهما إشارة المرور.
وقال ناطق باسم الجيش: "عدد من خيول الجيش هربت خلال تدريب روتيني صباح اليوم الأربعاء".
وأضاف: "كل الخيول أعيدت إلى المعسكر، وقد أصيب عدد من الموظفين والخيول، والكل "يتلقّى العلاج الطبي المناسب".
بدورها أفادت هيئات الإسعاف بأنها تدخّلت لمساعدة شخص سقط من على حصان بالقرب من قصر باكنغهام؛ وهي المنطقة التي تقع فيها إسطبلات عدد من الأفواج العسكرية الفخرية.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى ثلاثة مواقع مختلفة، ونقلت أربعة أشخاص إلى المستشفيات.
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن خمسة أحصنة شوهدت طليقة في الشوارع، ونقلت عن شهود أن زجاج حافلة وسيارة أجرة تحطم.
من ناحيتها أوضحت شرطة لندن أنها قبضت وسيطرت على اثنين منها في حي لايمهاوس على بعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الشرق من قصر باكنغهام.