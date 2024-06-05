"غوتيريش": المسؤولون عن الاحتباس الحراري يمثلون خطرًا مشابهًا للنيزك الذي أباد الديناصورات

ويشير العلماء إلى تأثير آخر، لعب دورًا أيضًا، هو انخفاض التبريد بسبب الجزيئات الملوثة العالقة في الهواء، التي تعكس الشمس، وتسمح بتكوين بعض السحب. أما ميزانية الكربون المتبقية فهي آخذة في التراجع، وهي تشير إلى هامش المناورة، وهو الكمية الإجمالية من ثاني أكسيد الكربون التي لا يزال من الممكن انبعاثها مع الحفاظ على فرص بنسبة 50% للحد من احترار الأرض، بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.