شاهد.. "ناسا" تكشف عن منزل مجهّز لمحاكاة الحياة على المريخ

ولم تعلن الوكالة أسماء المتطوعين الذين سيشاركون في الاختبار؛ لكن من المعروف أنهم لن يكونوا من رواد الفضاء، وسيواجهون ضغطًا دائمًا لجهة تقنين استخدام المياه مثلًا أو تعطل المعدات.