شاهد.. "ناسا" تكشف عن منزل مجهّز لمحاكاة الحياة على المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن منزل سيحتضن -اعتبارًا من يونيو المقبل- 4 أشخاص يحجرون أنفسهم فيه لأكثر من عام؛ لمحاكاة الحياة على المريخ.
وأقيم المنزل الذي سمي "مارس دون ألفا" في مركز "ناسا" للأبحاث في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وتهدف إقامة الأشخاص الأربعة في هذا المنزل إلى الإعداد لرحلة مستقبلية إلى الكوكب الأحمر.
وقالت غريس دوغلاس، مديرة برنامج "تشابيا" المشرف على هذه التجربة: إنه "من خلال قياس أدائهم وقدراتهم الإدراكية، ستتوصل الوكالة إلى تكوين صورة أكثر وضوحًا عن الموارد التي ينبغي توفيرها للمشاركين في المهمة المريخية الطموحة".
ويضم المنزل الذي تبلغ مساحته 160 مترًا مربعًا، أربع غرف نوم وقاعة للتمارين الرياضية ومزرعة عمودية لزراعة الخضر وغرفة مخصصة للعمليات الطبية، ومنطقة استرخاء ونقاط عمل؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
ولم تعلن الوكالة أسماء المتطوعين الذين سيشاركون في الاختبار؛ لكن من المعروف أنهم لن يكونوا من رواد الفضاء، وسيواجهون ضغطًا دائمًا لجهة تقنين استخدام المياه مثلًا أو تعطل المعدات.
وتُعِد وكالة الفضاء الأمريكية لإرسال بعثة إلى المريخ، في مهمة تستمر سنوات عدة؛ لكنها لن تحصل قريبًا قبل 25 عامًا على الأقل.