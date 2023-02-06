خطوات محسوبة وقت الخطر.. كيف تتصرف إذا وقع الزلزال وأنت داخل البيت

تقع كوارث الطبيعة على نحو مباغت، فلا يدري الناس في العادة، كيف ينبغي التصرف، في حين يوصي الخبراء بخطوات محسوبة عند وقوع الزلازل، مثلاً، ولا سيما أن ارتكاب بعض الأخطاء قد يعرقل مهمة الإنقاذ ويقلل احتمال النجاة من موت محقق.