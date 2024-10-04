"جونسون": نتنياهو دخل مرحاض مكتبي.. وبعدها عثرنا على "جهاز تنصت"!

وكتب جونسون: "ذهب بيبي (نتنياهو) إلى هناك لبعض الوقت، وقد يكون أو لا يكون مصادفة، لكنني أُخبرت أنه لاحقاً، عندما كانوا يقومون بعملية تفتيش منتظمة بحثاً عن أجهزة تنصت، أنهم وجدوا جهاز تنصت" في الحمام.