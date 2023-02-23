فلوريدا.. قَتل امرأة صباحًا وعاد لمسرح الجريمة عصرًا ليقتل صحفيًا كان يغطي الواقعة

بدأت القصة، صباح الأربعاء، عندما هاجم مراهق، يبلغ من العمر 19 عامًا، امرأة في العشرين من العمر، داخل سيارة وقتلها بالرصاص في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.