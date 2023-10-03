كانت تقطع الأعشاب.. وفاة امرأة بطريقة غريبة على مدرج مطار أمريكي

لَقِيَت سيدة أمريكية -مؤخرًا- حتفها بطريقة غريبة بعدما صدمتها طائرة بمطار في ولاية أوكلاهوما.
وكانت "سامانثا هايز" البالغة من العمر 27 عامًا، تعمل على جز الأعشاب في مطار بأوكلاهوما مخصص للطائرات الصغيرة، عندما صدمتها طائرة من نوع "بانانزا أي 36".
وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية؛ فإنّ الطيار جيمس باكستر كان يقود الطائرة نحو مدرج الهبوط بمطار مدينة بروكن بو، عندما لاحظ وجود "هايز" وهي تعمل على آلة جز العشب على مقربة من المنطقة المخصصة للهبوط.
وحاول "باكستر" تجنب الارتطام بـ"هايز"؛ إلا أن جناح الطائرة صدم رأسها؛ الأمر الذي تَسبب في وفاتها، حسب بيان للشرطة في أوكلاهوما.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أعلنت السلطات وفاة "هايز" في مكان الحادث متأثرة بجروح بليغة في الرأس، علمًا بأن المطار لا يتمتع بوجود فريق خاص يتولى مهمة مراقبة الحركة الجوية.