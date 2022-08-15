من البيت الأبيض للبنتاجون.. كورونا يصيب وزير الدفاع الأمريكي ويُدخله في عزلة

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين أن إصابته بفيروس كورونا المستجد قد ثبتت، مشيرًا إلى أنه دخل في عزلة ذاتية، وذلك بعد أيام على إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفيروس، وفقًا لـ"سبوتنيك".