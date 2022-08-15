من البيت الأبيض للبنتاجون.. كورونا يصيب وزير الدفاع الأمريكي ويُدخله في عزلة

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين أن إصابته بفيروس كورونا المستجد قد ثبتت، مشيرًا إلى أنه دخل في عزلة ذاتية، وذلك بعد أيام على إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفيروس، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وفي التفاصيل، قال أوستن في بيان نشره "البنتاغون": "هذا الصباح ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أعاني أعراضًا معتدلة، وسأُتمُّ الحجر الصحي في المنزل لمدة خمسة أيام قادمة وفقًا لتوصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية".
ووفقًا لأوستن، فإنه على الرغم من مرضه سيستمر في أداء جميع المهام الموكلة إليه بالكامل بوصفه وزيرًا للدفاع، مشيرًا إلى عزمه الالتزام بجدول أعماله المعتاد بشكل افتراضي من المنزل.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن "آخر اتصال شخصي له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في 29 يوليو"، مشيرًا إلى أنه تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد -19، وتلقى إضافة إلى ذلك جرعتين من اللقاحات المعززة.
وتناقل رواد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على نطاق واسع الأسبوع الماضي مقطعًا مصورًا للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يسعل بشدة بعد إعلان تعافيه رسميًّا من فيروس "كورونا" المستجد للمرة الثانية.
واضطر بايدن إلى إيقاف حديثه خلال خطاب ألقاه يوم الثلاثاء الماضي في حديقة البيت الأبيض؛ بسبب استمرار سعاله، وذلك بعد أيام فقط من اختباره "سلبيًّا" لـ(كوفيد-19).
وفي يوم السبت الموافق 30 يوليو أعلن جو بايدن أنه ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقُّفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيًّا".
وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.