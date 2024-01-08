العراق.. وفاة 4 أطفال من جرّاء حريق بمستشفى الولادة بمحافظة الديوانية

وغالبًا ما لا يتم الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، ولا سيما في قطاعي البناء والنقل، كما أن البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدي مرارًا إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.