فرنسا.. لِصان يستغلان الاحتجاجات ويسرقان متجرًا للذهب

استغل لصان في فرنسا، الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد رفضًا للإصلاحات التي تبنتها الحكومة بشأن إصلاح نظام التقاعد، وتمكنا من سرقة 25 ألف يورو على شكل عملات معدنية وسبائك من متجر للذهب.
وقال مدعي عام مدينة رين غرب فرنسا فيليب أستروك، إنه مع اندلاع الاحتجاجات، سمعت مديرة متجر ذهب كانت في الطابق السفلي في ذلك الوقت، ضجة في الطابق العلوي.
وقال أستروك: "بينما كان المتظاهرون يسيرون في الخارج، لاحظت أن ثلاثًا من نوافذ المحل مكسورة، وعندما فتحت الباب لتفقد الأضرار اقتحم شخصان المتجر، وانتزع الأول عملات وسبائك ذهبية؛ بينما أمسكها الثاني بسرعة من ساعديها".
ووفق "سي إن إن" قالت رئيسة بلدية رين ناتالي أبيري لوكالة "فرانس برس": إن وسط المدينة تعرض "للنهب" في الاشتباكات.
ووقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت على قانونه الإصلاحي الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، والقاضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64؛ مما زاد من الغضب في جميع أنحاء البلاد.