فرنسا.. لِصان يستغلان الاحتجاجات ويسرقان متجرًا للذهب

وقال أستروك: "بينما كان المتظاهرون يسيرون في الخارج، لاحظت أن ثلاثًا من نوافذ المحل مكسورة، وعندما فتحت الباب لتفقد الأضرار اقتحم شخصان المتجر، وانتزع الأول عملات وسبائك ذهبية؛ بينما أمسكها الثاني بسرعة من ساعديها".