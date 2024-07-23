بالصور: بلد تخلو طرقاتها من السكان لمدة 30 دقيقة.. والسبب الصين

وبعد مرور نصف ساعة تعود الحياة إلى ما كانت عليه في تايوان، ولكن تظل مناوشاتهم مع الصين، والتهديدات الصادرة عن بكين معضلة تؤرقهم وتقض مضاجعهم، وتدفعهم إلى تلك المحاكاة كل عام في انتظار أن تصبح واقعًا يومًا ما.