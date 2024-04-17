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بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.. "طيران الإمارات" تعلّق إجراءات السفر من دبي

بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.. "طيران الإمارات" تعلّق إجراءات السفر من دبي

قرّرت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 صباح يوم الأربعاء 17 أبريل حتى منتصف الليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.

وقالت "طيران الإمارات": يمكن للعملاء المتأثرين التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال "طيران الإمارات" لإعادة الحجز.

وتابعت: سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونحثّهم على التحقّق من جداول الرحلات على الموقع التالي: emirates.com، ونعتذر بشدة عن أيّ إزعاجٍ، فيما تكثّف "طيران الإمارات" جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدّم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.

الإمارات
طيران الإمارات
سوء الأحوال الجوية

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