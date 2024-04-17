بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.. "طيران الإمارات" تعلّق إجراءات السفر من دبي

وتابعت: سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونحثّهم على التحقّق من جداول الرحلات على الموقع التالي: emirates.com، ونعتذر بشدة عن أيّ إزعاجٍ، فيما تكثّف "طيران الإمارات" جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدّم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.