بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.. "طيران الإمارات" تعلّق إجراءات السفر من دبي

قرّرت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 صباح يوم الأربعاء 17 أبريل حتى منتصف الليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.
وقالت "طيران الإمارات": يمكن للعملاء المتأثرين التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال "طيران الإمارات" لإعادة الحجز.
وتابعت: سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونحثّهم على التحقّق من جداول الرحلات على الموقع التالي: emirates.com، ونعتذر بشدة عن أيّ إزعاجٍ، فيما تكثّف "طيران الإمارات" جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدّم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.