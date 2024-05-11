"إنها إرادة الله".. طفل "توقّف قلبه لمدة 19 ساعة" ثم عاد لينبض مرة أخرى

لكن في اليوم التالي ساءت حالة الصبي، وأصبحت يداه وقدماه باردة، وتحول فمه إلى اللون الأزرق، وظهرت هالات سوداء حول عينيه وبات غير قادر على التنفس؛ حيث أوصى طاقم التمريض في مستشفى كولورادو للأطفال بعد سماع الأعراض في اتصال هاتفي مع والدة الصبي، بنقله إلى المستشفى على الفور.