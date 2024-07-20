فتش عن "قارورة الصلصة الحارة".. إغلاق مسبح أمريكي شهير وهكذا كانت الغرامة!

ومن المرجّح أنْ تكلف عملية التنظيف، التي تشمل تجفيف المسبح الذي تبلغ سعته 220 ألف غالون، وإعادة التوازن الكيميائي واختباره بحثًا عن البكتيريا؛ ما بين 15 ألفًا إلى 20 ألف دولار.