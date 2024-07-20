فتش عن "قارورة الصلصة الحارة".. إغلاق مسبح أمريكي شهير وهكذا كانت الغرامة!

حطّم شخصٌ قارورةً زجاجية من صلصة حارة في مسبح شعبي شهير في مدينة ماساتشوستس الأمريكية؛ ما أدّى إلى إغلاقه، وفرض رسوم تنظيف تصل إلى 20 ألف دولار.
وتمّ إغلاق مجمع روزماري الترفيهي؛ وهو مسبح سباحة يضمّ منزلقًا مائيًّا شاهقًا في نيدهام، بعد سقوط شظايا زجاج في الماء يوم الأحد الماضي.
ومن المرجّح أنْ تكلف عملية التنظيف، التي تشمل تجفيف المسبح الذي تبلغ سعته 220 ألف غالون، وإعادة التوازن الكيميائي واختباره بحثًا عن البكتيريا؛ ما بين 15 ألفًا إلى 20 ألف دولار.
وأعرب المسؤولون المحليون عن انزعاجهم من مشكلة الصلصة الحارة؛ حيث قالت عضو مجلس الشيوخ بولاية ماساتشوستس "بيكا راوش" في منشور على "فيسبوك": "يعاني المجتمع بأكمله من خسارة المسبح الخاص بنا؛ كل ذلك لأنّ شخصًا واحدًا قرّر إحضار قارورة صلصة معه".
وأضاف: "يرجى عدم إحضار الزجاج إلى المسبح، ليس من الصعب اتباع هذه القواعد وغيرها؛ فهي موجودة من أجل متعتنا الجماعية وصحتنا وسلامتنا الشخصية"؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وبحلول ظهر يوم الخميس، أعيد فتح المسبح؛ بحسب ما ذكرت إدارة حديقة نيدهام الترفيهية على "فيسبوك".