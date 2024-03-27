أثناء سداد فاتورة هاتفه.. مصري بالكويت فقد "تحويشة عمره" في غمضة عين
تبخّرت من حساب شاب مصري "تحويشة عمره"، التي تقدّر بـ 2750 دينارًا في "غمضة عين"، بعد أن دخل أحد المواقع الإلكترونية الوهمية لدفع فاتورة هاتفه.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن المصري سيد عبدالحكيم، (30 عامًا)، قوله: "بحثت في محرك البحث العالمي (غوغل) عن موقع الشركة التي أتعامل معها لدفع فاتورة هاتفي بقيمة 50 دينارًا، فوجدت ضالتي في أول موقع مشابه إلى حد كبير للموقع الرسمي للشركة بشعارها وألوانها، وطلب مني إدخال بيانات بطاقة السحب الآلي، ثم رقم الـ (OTP) المرسل لي، وكانت المفاجأة ورود رسالة إلى هاتفي تؤكد سحب كل ما في رصيدي، وهو مبلغ 2750 دينارًا كنت أحلم أن أزيده حتى أتمكن من السفر في الصيف إلى زوجتي وابني اللذين لم أرَهما منذ سنتين، والمصيبة أن فاتورة الهاتف ما زلت مطالبًا بسدادها".
وأضاف: "بعد أن استوعبت الفاجعة اتصلت بالبنك وأبلغته بما حدث، فتم إيقاف حسابي على الفور، وأحذر الجميع من الدفع الإلكتروني من المواقع غير الموثوق بها، ومن يرغب بالدفع فعليه الاعتماد على المواقع المعتمدة؛ حتى لا يعض أصابع الندم مثلي".