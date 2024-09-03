ارتكب جرائم مالية في بلاده.. المغرب يعتقل مواطن خليجيًّا "مطلوبًا دوليًّا"

من جانبها، ذكرت صحيفة "المساء" المغربية، أن توقيف المشتبه فيه "جاء استجابة لطلب صادر عن شعبة الاتصال العربي بالمنامة، التي عممت الأمر الدولي بإلقاء القبض عليه بسبب تورطه في سحب شيكات بمبالغ مالية كبيرة".