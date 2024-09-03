ارتكب جرائم مالية في بلاده.. المغرب يعتقل مواطن خليجيًّا "مطلوبًا دوليًّا"

ألقت السلطات المغربية المختصة، مساء الاثنين، القبض على مواطن خليجي؛ تنفيذًا لأمر دولي باعتقاله صادر عن سلطات بلاده، في قضية تتعلق بجرائم الأموال؛ وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، جنوبي البلاد، اعتقلوا رجلًا بحرينيًّا يبلغ من العمر 59 عامًا، مطلوبًا للمنامة بجرائم مالية.
من جانبها، ذكرت صحيفة "المساء" المغربية، أن توقيف المشتبه فيه "جاء استجابة لطلب صادر عن شعبة الاتصال العربي بالمنامة، التي عممت الأمر الدولي بإلقاء القبض عليه بسبب تورطه في سحب شيكات بمبالغ مالية كبيرة".
ووفقًا لـ"هسبريس"؛ فإن ذلك الشخص الذي لم يتم الكشف عن هويته، جرى وضعه "تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم؛ طبقًا للمقتضيات القانونية ذات الصلة".
وأشار الموقع إلى أن "توقيف هذا الأجنبي المبحوث عنه؛ يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتفعيل علاقات التعاون الدولي في المجال الأمني، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي".