"لن يحميكم من سرطان الجلد".. دراسة تُحَذّر من "استخدام خاطئ" لكريمات الوقاية من الشمس

قالت دراسة صحية جديدة، إن "معظم الناس لا يستخدمون ما يكفي من واقي الشمس، أو لا يرتدون ملابس مناسبة عند التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة"، محذّرة من أن كريمات حماية البشرة من الشمس قد تمنحهم "شعورًا زائفًا بالأمان".