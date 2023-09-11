منازل الطوب والبيوت التقليدية بالمغرب.. كابوس يقلل فرص العثور عن ناجين تحت الأنقاض

وقال خبراء إنه حتى المنازل أو المباني الخرسانية تفتقر في كثير من الأحيان لتصميم مضاد للزلازل في منطقة غير معتادة على مثل هذه الهزات القوية مما يترك الناجين وعمال الإنقاذ يتنقلون بين أكوام الأنقاض مع عدم وجود أي جدران تقريباً، حيث كانت تقف منازل ذات يوم.