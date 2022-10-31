الهند.. مصرع 68 شخصاً جرّاء انهيار جسر غربي البلاد

وقالت السلطات في الولاية في بيان، إن أكثر من 400 شخص كانوا "على أو حول" الجسر المعلّق الواقع فوق نهر ماتشو في بلدة موربي عندما انهار مساء أمس الأحد ، مضيفة أن 50 من مسؤولي البحرية و30 من القوات الجوية شاركوا مع فريق الإدارة الوطنية للكوارث في البحث عن المفقودين.