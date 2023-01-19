وفاة مشجع و60 إصابة.. 150 ألفًا يحتشدون بملعب جذع النخلة بالبصرة ومطالبات بتأجيل النهائي

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، بوفاة مشجع وإصابة 60 آخرين نتيجة التدافع بين الجماهير أمام ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة، الذي يشهد نهائي بطولة كأس الخليج في وقت لاحق اليوم.
ووفق موقع "السومرية نيوز" قال المصدر: إن "التدافع بين الجماهير في محيط ملعب (جذع النخلة) بمحافظة البصرة؛ أدى إلى وفاة مشجع وإصابة 60 آخرين".
واحتشدت الجماهير العراقية منذ الصباح الباكر، أمام أبواب ملعب "جذع النخلة" الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.
وفي سياق متصل قالت تقارير إخبارية: إن آلاف المشجعين يتدافعون لدخول ملعب جذع النخلة بالبصرة؛ موضحة أن أعدادًا ضخمة دخلت البصرة منذ ليلة أمس من مختلف المحافظات، والأمن لم يتمكن من السيطرة، وسط مطالبات بتأجيل مباراة نهائي "خليجي 25"؛ بسبب احتشاد المشجعين؛ خاصة وأن هناك نحو 150 ألف مشجع عراقي خارج ملعب جذع النخلة.