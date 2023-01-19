وفاة مشجع و60 إصابة.. 150 ألفًا يحتشدون بملعب جذع النخلة بالبصرة ومطالبات بتأجيل النهائي

وفي سياق متصل قالت تقارير إخبارية: إن آلاف المشجعين يتدافعون لدخول ملعب جذع النخلة بالبصرة؛ موضحة أن أعدادًا ضخمة دخلت البصرة منذ ليلة أمس من مختلف المحافظات، والأمن لم يتمكن من السيطرة، وسط مطالبات بتأجيل مباراة نهائي "خليجي 25"؛ بسبب احتشاد المشجعين؛ خاصة وأن هناك نحو 150 ألف مشجع عراقي خارج ملعب جذع النخلة.