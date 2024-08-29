العلماء يطوّرون بلاستيكًا يذوب خلال 30 يومًا

طوّر العلماء نوعًا جديدًا من البلاستيك يُعرف باسم "البلاستيك الحي"، والذي يذوب ذاتيًّا عند بدء تآكله، ويتمكن هذا المنتج من التحلل في غضون شهر واحد، مقارنةً بالأنواع التقليدية الأخرى التي تستغرق حتى 55 يومًا.