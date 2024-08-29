العلماء يطوّرون بلاستيكًا يذوب خلال 30 يومًا

طوّر العلماء نوعًا جديدًا من البلاستيك يُعرف باسم "البلاستيك الحي"، والذي يذوب ذاتيًّا عند بدء تآكله، ويتمكن هذا المنتج من التحلل في غضون شهر واحد، مقارنةً بالأنواع التقليدية الأخرى التي تستغرق حتى 55 يومًا.
واستُلهمت هذه التكنولوجيا من البروتينات التي تتغذى على البلاستيك والتي تنتجها أنواع من البكتيريا اكتُشفت في 2016.
ووفقًا لمجلة "سائنس الرت" الطبية فإنه عندما يبدأ البلاستيك في التآكل، تطلق البكتيريا هذه الإنزيمات؛ مما يساعد في تحلل البلاستيك بشكل كامل.. وأظهرت التجارب أن البلاستيك يمكن أن يتحلل في غضون أسبوع عند استخدام إنزيم إضافي.
وأثبتت الدراسات أن هذه المواد الجديدة يمكن أن تكون مستقرة حتى في ظروف قاسية؛ مما يجعلها مناسبة للاستخدام في التعبئة والتغليف.
ويأمل الباحثون في أن تلهم هذه التقنية في تطوير مواد قابلة للتحلل لا تلوث البيئة لعقود.