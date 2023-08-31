الولايات المتحدة: إعصار خطير يضرب فلوريدا وإغلاق المطارات والموانئ

ورغم عدم الإعلان عن وقوع قتلى على الفور، حذّر مسؤولون في فلوريدا من أن الوصول إلى المناطق النائية التي قطعت الطرق المؤدية إليها بسبب تساقط الأشجار أو ارتفاع المياه، قد يستغرق بعض الوقت؛ خاصة في المنطقة التي وصل فيها الإعصار إلى اليابسة.