بعد إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة.. مسؤول مصري: هناك عقوبات تصل إلى السجن ويجري الآن تتبع وضبط سماسرة الحج

وفي سياق ذي صلة، علق الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على قرار وزير السياحة والآثار بإيقاف تراخيص 36 شركة سياحية، وفي مداخلة هاتفية مع قناة "إي تي سي"، قال "عليوة": "إن هناك فرقًا بين الشركة التي نظّمت رحلة عمرة أو حج بشكل كامل ومرتب، وبين شركة وهمية لم تنظم أي رحلة، والمشكلة بدأت بأن هناك أشخاصًا سافروا بتأشيرة زيارة مخالفة، وهم على علم بأنها ليست تأشيرة حج أو عمرة، وليس لها أي خدمات.