شاهد لحظة سقوطها المروِّع.. تحطُّم طائرة ركاب برازيلية ومصرع جميع ركابها الـ62

قالت شركة طيران برازيلية إن طائرة، تُقلُّ 62 شخصًا، تحطمت في منطقة سكنية بمدينة في ولاية ساو باولو البرازيلية أمس الجمعة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأعلنت بلدية فالينهوس أنه "لا ناجين" في صفوف 62 شخصًا، كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة ساو باولو بجنوب شرق البرازيل.
وقالت بلدية فالينهوس التي شاركت في عمليات الإنقاذ في مدينة فينهيدو المجاورة لوكالة "فرانس برس": "ليس هناك ناجون".
وكانت الطائرة التابعة لشركة فويباس تُقلُّ 58 راكبًا، وأربعة من أفراد الطاقم. ولم يذكر البيان سبب الحادث.
وأكدت فِرق الإطفاء أن الطائرة سقطت في مدينة فينهيدو، لكنهم لم يقدموا مزيدًا من التفاصيل.
وقامت فِرقة الإطفاء بإرسال أطقم إلى موقع الحادث.
وأظهرت شبكة التلفزيون البرازيلية "غلوبو نيوز" لقطات لمنطقة كبيرة مشتعلة، ودخان يتصاعد من جسم الطائرة -على ما يبدو- في منطقة سكنية مليئة بالمنازل.
وأظهرت لقطات إضافية على موقع "غلوبو نيوز" الإلكتروني طائرة تهوي عموديًّا إلى الأسفل، وتدور بشكل لولبي أثناء سقوطها.
وفي فعالية أُقيمت جنوبي البرازيل طلب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من الجماهير الوقوف دقيقة صمتًا، وقال إنه يبدو أن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة لقوا حتفهم، دون أن يوضح كيف تم الحصول على هذه المعلومات.
وأرسلت أجهزة الإطفاء والشرطة العسكرية وهيئة الدفاع المدني فِرقًا إلى موقع التحطم في فينهيدو.