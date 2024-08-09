شاهد لحظة سقوطها المروِّع.. تحطُّم طائرة ركاب برازيلية ومصرع جميع ركابها الـ62

وفي فعالية أُقيمت جنوبي البرازيل طلب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من الجماهير الوقوف دقيقة صمتًا، وقال إنه يبدو أن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة لقوا حتفهم، دون أن يوضح كيف تم الحصول على هذه المعلومات.