ضمن مبادرة "نجود بخيرنا".. "حفظ النعمة" توزع قرابة 5 آلاف سلة غذائية رمضانية

يشار إلى أن جمعية حفظ النعمة لديها برامج تُعنى بحفظ النعمة كتوزيع الفائض من المناسبات، وبالتعاون مع المطاعم، كما أنها تقدم برامج تهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على النعمة للتقليل من الهدر الغذائي، وتستهدف جميع فئات المجتمع، كما تركز على الأطفال من خلال شخصية "نعمة" الكرتونية والتي أنتجت منها قرابة 8 مقاطع توعوية، وهي شخصية تفاعلية ترسخ لدى الطفل القيم الدينية في حفظ النعم ولها حساب خاص بها على منصة X ويوتيوب، وبإمكان الجميع زيارة موقع الجمعية الإلكتروني للاطلاع على برامجها ومبادراتها.