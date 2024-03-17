ضمن مبادرة "نجود بخيرنا".. "حفظ النعمة" توزع قرابة 5 آلاف سلة غذائية رمضانية

وزعت جمعية حفظ النعمة من خلال سياراتها المجهزة، وبالتعاون مع شركائها من الجمعيات الخيرية بالمحافظات، قرابة 5000 سلّة غذائية على الأسر المحتاجة تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
يأتي ذلك ضمن مبادرة "نجود بخيرنا" بنسختها الثالثة، والتي أتت برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، وأطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج "صُنع في السعودية"، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة التصنيع الوطنية، وبمساهمة عدد من الشركات الوطنية، بشراكة مع جمعية حفظ النعمة.
وقامت الجمعية خلال ستة أيام بتعبئة السلال بأكثر من 50 ألف منتج غذائي واستهلاكي مقدّمة من المصانع الوطنية المسجّلة في "نجود بخيرنا"، وبالتعاون مع فريق فعاليات المجتمع - فريق جيلان - فريق up to up التطوعية، وتوزيعها على مستفيديها من الأسر المحتاجة، كما تم إرسال عدد من السلال لبعض المحافظات بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، تجسيداً للدور المجتمعي التعاوني بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، وتعكس الدور المهم والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمصانع في بلادنا الغالية، وتعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمع.
يشار إلى أن جمعية حفظ النعمة لديها برامج تُعنى بحفظ النعمة كتوزيع الفائض من المناسبات، وبالتعاون مع المطاعم، كما أنها تقدم برامج تهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على النعمة للتقليل من الهدر الغذائي، وتستهدف جميع فئات المجتمع، كما تركز على الأطفال من خلال شخصية "نعمة" الكرتونية والتي أنتجت منها قرابة 8 مقاطع توعوية، وهي شخصية تفاعلية ترسخ لدى الطفل القيم الدينية في حفظ النعم ولها حساب خاص بها على منصة X ويوتيوب، وبإمكان الجميع زيارة موقع الجمعية الإلكتروني للاطلاع على برامجها ومبادراتها.