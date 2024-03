ضمن مبادرة "نجود بخيرنا".. "حفظ النعمة" توزع قرابة 5 آلاف سلة غذائية رمضانية

وقامت الجمعية خلال ستة أيام بتعبئة السلال بأكثر من 50 ألف منتج غذائي واستهلاكي مقدّمة من المصانع الوطنية المسجّلة في "نجود بخيرنا"، وبالتعاون مع فريق فعاليات المجتمع - فريق جيلان - فريق up to up التطوعية، وتوزيعها على مستفيديها من الأسر المحتاجة، كما تم إرسال عدد من السلال لبعض المحافظات بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، تجسيداً للدور المجتمعي التعاوني بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، وتعكس الدور المهم والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمصانع في بلادنا الغالية، وتعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمع.