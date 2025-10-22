للحماية من السكتات الدماغية.. ابتكار ثوري لقياس تدفّق الدم في الدماغ دون جراحة

أعلنت فرق بحثية من مركز ترميم الأعصاب بجامعة جنوب كاليفورنيا، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كال تك)، عن ابتكار جهاز غير جراحي لقياس تدفّق الدم في الدماغ بدقة عالية، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في تشخيص السكتات الدماغية، وإصابات الدماغ الرضّية، والخرف الوعائي.
ووفقًا لتقرير نشره موقع News Medical Life Sciences، يعتمد الجهاز على استخدام ليزر مشتّت، وتصوير الضوء المتغيّر عبر خلايا الدم الدقيقة، باستخدام كاميرات عالية الدقة.
وأوضح البروفيسور تشارلز ليو، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن "قراءات 20 مشاركًا أظهرت أن وضع الكاشف على بُعد 2.3 سنتيمتر على الأقل من مصدر الليزر، يُنتج أوضح قياس لتدفّق الدم في الدماغ"، مضيفًا: "هذا يمكّننا من اختراق طبقات فروة الرأس للوصول إلى إشارات الدماغ مباشرة".
وأكد الباحثون أن هذه التقنية تتفوّق على المحاكاة الإحصائية التقليدية، من خلال تقديم قياسات مباشرة، بفضل التعاون بين الجراحين والمهندسين وأطباء الأعصاب.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز بات جاهزًا للانتقال من المختبر إلى العيادات السريرية، بعد نجاح التجارب على البشر.