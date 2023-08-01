دببة أم بشر متنكرون؟.. مشاهد تثير شكوك الزوار في حديقة حيوان بالصين

وصرحت حديقة حيوان هانغتشو، الاثنين، في بيان على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن الدببة الشمسية التي لديها جاءت من ماليزيا، وهي أصغر في الحجم مقارنة بالدببة الأخرى التي تبدو مختلفة، لكنها حقيقية.