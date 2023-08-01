دببة أم بشر متنكرون؟.. مشاهد تثير شكوك الزوار في حديقة حيوان بالصين

رفضت إدارة حديقة حيوان تقع شرق الصين، التلميحات التي تحدّثت عن ظهور بشر متنكرين في هيئة دببة، وذلك بعد تداول صور عبر الإنترنت لدببة تقف على أرجلها، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وصرحت حديقة حيوان هانغتشو، الاثنين، في بيان على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن الدببة الشمسية التي لديها جاءت من ماليزيا، وهي أصغر في الحجم مقارنة بالدببة الأخرى التي تبدو مختلفة، لكنها حقيقية.
وجاء في البيان، الذي أعد ليظهر وكأنه جاء على لسان دب: "يعتقد البعض أنني إنسان.. يبدو أنكم لا تفهمونني جيدًا".
ورفض موظف في حديقة الحيوان التحدث عن الدببة عبر الهاتف، لكنه قال إنه يتم ترتيب زيارات للصحفيين، الاثنين، لمشاهدة الدببة.
وتساءل مستخدمون عبر الإنترنت عما إذا كانت الدببة حقيقية، بعد تداول صور تظهر أحدهم يقف منتصبًا على رجليه الخلفيتين النحيفتين.
وذكرت صحيفة “هانغتشو ديلي” أنه "بسبب الطريقة التي تقف بها، تساءل البعض على الإنترنت عما إذا كان الدببة بشرًا متنكرين".
ويشبه "دب الشمس" الكلاب الكبيرة في حجمه، إذ يبلغ ارتفاعه 1.3 متر إذا وقف على رجليه الخلفيتين، بينما يصل ارتفاع الدببة الأخرى إلى 2.8 متر، بحسب البيان.
وحسب "أسوشيتد برس"، فقد تم اتهام حدائق حيوان صينية أخرى، في السابق، بمحاولة تصوير كلاب مصبوغة لتبدو كأنها ذئاب أو قطط إفريقية، واتهمت برسم خطوط سوداء على جلود حمير لتصويرها وكأنها حُمُر وحشية.