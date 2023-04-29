فضيحة جديدة تضرب البحرية البريطانية.. وثائق "حساسة" لغوّاصة نووية بـ"مرحاض عام"

وتعرّضت البحرية البريطانية لسلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة؛ ومنها في يناير الماضي، فتحت البحرية البريطانية تحقيقًا بعد اكتشاف أن عمال شركة متعاقدة معها عملوا على إصلاح براغ متحطّمة داخل غواصة بمادة "السوبر غلو". وفي عام 2020 طردت البحرية البريطانية قائد غواصة نووية بعدما سمح بحفل شواء على ظهر الغوّاصة. وفي عام 2019 جرى ضبط عناصر من البحرية البريطانية وهم يتعاطون المخدّرات على متن إحدى الغواصات.